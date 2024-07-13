كرة يد - تقرير سعودي: الهدى يضم عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي

السبت، 13 يوليه 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

عبد الرحمن فيصل - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أصبح عبد الرحمن فيصل لاعب يد الأهلي قريبا من خوض تجربة الاحتراف في السعودية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الكأس" السعودية حصول نادي الهدى على خدمات لاعب الأهلي بدءا من الموسم.

ولم يكشف التقرير قيمة الصفقة أو مدة التعاقد.

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وساهم فيصل في فوز الأهلي الموسم المنقضي بألقاب السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والدوري المصري.

وكان فيصل قد أعير في نهاية الموسم الماضي لصفوف العربي القطري وساهم في فوزه بلقب كأس قطر رفقة الحارس المصري محمد علي.

وسبق أن أعير فيصل أيضا لنادي الحمامات التونسي في 2021 للمشاركة في البطولة العربية.

واحتل الهدى وصافة الدوري السعودي الموسم الماضي لكرة اليد.

الأهلي كرة يد الهدى السعودي عبد الرحمن فيصل
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