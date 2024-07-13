سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز

السبت، 13 يوليه 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - إمام عاشور - مصطفى فتحي

دخل سباق الدوري المصري مرحلة أخرى أكثر إثارة بين الأهلي وبيراميدز بعد مباراة الفريقين.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 14 للدوري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثاني من 24، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 68 من 28 مباراة.

أخبار متعلقة:
سامي قمصان: كبرياء الأهلي ظهر أمام بيراميدز مصدر من الأهلي لـ في الجول: الرجاء والوداد طلبا ضم رضا سليم.. وقرارنا ورؤية كولر مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورا في رحيل كريستو بعد ظهور الصفاقسي

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز رقم 13 على التوالي في الدوري، وأوقف سلسلة انتصارات بيراميدز عند 13 مباراة متتالية.

ويتبقى للأهلي 10 مباريات في الدوري منها 6 مؤجلات، بينما يتبقى لبيراميدز 6 مباريات منها مؤجلتين فقط.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.

مودرن سبورت × الأهلي

مؤجلة من الجولة 17

الثلاثاء – 16 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

بيراميدز – الأهلي

الجولة 31

الإثنين – 22 يوليو

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

المصري × الأهلي

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

مؤجلة من الجولة 19

الإثنين – 29 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 32

الخميس – 1 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري:

May be an image of 4 people, people playing soccer and text

بيراميدز – الأهلي

الجولة 31

الإثنين – 22 يوليو

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

الزمالك × بيراميدز

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

فاركو × بيراميدز

الجولة 32

الثلاثاء – 30 يوليو

استاد حرس الحدود – 9:00 مساء

بيراميدز – زد

مؤجلة من الجولة 29

السبت – 4 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

بيراميدز × الداخلية

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

طلائع الجيش × بيراميدز

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
مران الزمالك – مشاركة شيكابالا في جزء من التدريبات استعدادا لمواجهة البلدية خبر في الجول - عبد الرحمن خالد يتوصل لاتفاق للانتقال لـ مودرن سبورت بعد عودته إلى مصر.. انتظام سامسون في مران الزمالك مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض سعودي وآخر جنوب إفريقي لضم بيرسي تاو.. وموقف اللاعب مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورا في رحيل كريستو بعد ظهور الصفاقسي مصدر من الأهلي لـ في الجول: الرجاء والوداد طلبا ضم رضا سليم.. وقرارنا ورؤية كولر رئيس الخلود: نفكر في ضم كهربا.. وأتمنى ضم زيزو الجوهرة سامي قمصان: كبرياء الأهلي ظهر أمام بيراميدز
أخر الأخبار
ناصر الخليفي يدعو الخطيب لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية 13 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك – مشاركة شيكابالا في جزء من التدريبات استعدادا لمواجهة البلدية 16 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عبد الرحمن خالد يتوصل لاتفاق للانتقال لـ مودرن سبورت 20 دقيقة | الدوري المصري
نهائي يورو 2024 - دي لا فوينتي وقصة حب تاريخية مع إنجلترا قبل الموقعة 25 دقيقة | ألمانيا 2024
بعد عودته إلى مصر.. انتظام سامسون في مران الزمالك 52 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 – رايس: تعلمنا من النهائي ضد إيطاليا.. وأرتيتا تمنى لي التوفيق ولا نحظى بالتقدير 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوبا أمريكا - ميسي: خلال لقاء تشيلي لم ألعب بشكل مريح.. وكنت أتمنى لقاء سواريز بالنهائي 57 دقيقة | أمريكا
طنطا ينعي وفاة شذى نجم لاعبة السباحة في النادي.. ويعلن الحداد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 3 دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد 4 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه