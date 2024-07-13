سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز

دخل سباق الدوري المصري مرحلة أخرى أكثر إثارة بين الأهلي وبيراميدز بعد مباراة الفريقين.

وفاز الأهلي على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 14 للدوري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 60 في المركز الثاني من 24، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 68 من 28 مباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز رقم 13 على التوالي في الدوري، وأوقف سلسلة انتصارات بيراميدز عند 13 مباراة متتالية.

ويتبقى للأهلي 10 مباريات في الدوري منها 6 مؤجلات، بينما يتبقى لبيراميدز 6 مباريات منها مؤجلتين فقط.

ويستعرض معكم FilGoal.com مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.

مودرن سبورت × الأهلي

مؤجلة من الجولة 17

الثلاثاء – 16 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

بيراميدز – الأهلي

الجولة 31

الإثنين – 22 يوليو

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

المصري × الأهلي

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × سيراميكا كليوباترا

مؤجلة من الجولة 19

الإثنين – 29 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × البنك الأهلي

الجولة 32

الخميس – 1 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

الأهلي × المقاولون العرب

مؤجلة من الجولة 23

السبت – 4 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

سموحة × الأهلي

مؤجلة من الجولة 24

الخميس – 8 أغسطس

استاد برج العرب – 9:00 مساء

الأهلي × زد

مؤجلة من الجولة 25

الأحد – 11 أغسطس

استاد القاهرة – 9:00 مساء

إنبي – الأهلي

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد المقاولون – 9:00 مساء

الأهلي – مودرن سبورت

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد القاهرة – 7:00 مساء

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري:

بيراميدز – الأهلي

الجولة 31

الإثنين – 22 يوليو

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

الزمالك × بيراميدز

مؤجلة من الجولة 18

الجمعة – 26 يوليو

استاد القاهرة – 9:00 مساء

فاركو × بيراميدز

الجولة 32

الثلاثاء – 30 يوليو

استاد حرس الحدود – 9:00 مساء

بيراميدز – زد

مؤجلة من الجولة 29

السبت – 4 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

بيراميدز × الداخلية

الجولة 33

الأربعاء – 14 أغسطس

استاد الدفاع الجوي – 9:00 مساء

طلائع الجيش × بيراميدز

الجولة 34

السبت – 17 أغسطس

استاد الكلية الحربية – 7:00 مساء