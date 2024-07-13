صباح الخير.. نابولي يضم أليساندرو بونجورنو من تورينو

السبت، 13 يوليه 2024 - 18:31

كتب : FilGoal

أليساندرو بونجورنو - نابولي

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم أليساندرو بونجورنو قادما من تورينو.

المدافع البالغ 25 عاما انضم لصفوف نابولي مقابل 35 مليون يورو حتى صيف 2029.

وتدرج اللاعب الذي يعني اسمه بالعربية "صباح الخير" في صفوف تورينو بدءا من فرق الناشئين والشباب وصولا للفريق الأول وارتداء شارة قيادته.

أخبار متعلقة:
لا جازيتا: ميلان يحول أنظاره من زيركزي إلى لوكاكو.. ومنافسة من نابولي كفاراتسخيليا يرد على تصريحات كونتي بشأن مستقبله مع نابولي لم ينتقل سبيناتزولا بعد قصة مثيرة.. تقرير: نابولي يقترب من تحقيق هدف قديم لـ كونتي وكيله: كفاراتسخيليا يريد الرحيل.. ورد ناري من نابولي

وأعير بونجورنو مرة وحيدة خلال مسيرته مع تورينو كانت صوب كاربي في موسم 2018-19.

وخاض اللاعب الدولي 99 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5.

وتواجد في قائمة إيطاليا في يورو 2024 لكن دون خوض أي مباراة تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

ويعد بونجورنو أكثر لاعب قطعا لمسار الكرة في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي برصيد 69 مرة بفارق 10 عن أقرب لاعب له.

كما فاز في آخر موسمين بـ 369 صراع ثنائي كأكثر مدافع في الدوري الإيطالي.

وضم نابولي 4 صفقات حتى الآن بضم رافا مارين من ريال مدريد وماتيا بوبوفيتش من مونزا وليوناردو سبيناتزولا من روما، وأخيرا بونجورنو.

واحتل نابولي المركز التاسع الموسم الماضي ولن يشارك قاريا الموسم المقبل، تحت قيادة أنطونيو كونتي.

أليساندرو بونجورنو نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
يورو 2024 – رايس: تعلمنا من النهائي ضد إيطاليا.. وأرتيتا تمنى لي التوفيق ولا نحظى بالتقدير نهاية حقبة.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش قادما من لاتسيو غزو إسباني.. سكاي: كومو يتفق للتعاقد مع رينا ومورينو فياريال يتفق مع يونايتد للتعاقد مع كامبوالا كوكوريا: لم أحصل على أموال تشيلسي لشرائي في جيبي.. وأنا لست آلة يهدد صفقة يونايتد.. أثلتيك: أستون فيلا يقترب من الاتفاق لضم أمادو أونانا يورو 2024- أولمو: إسبانيا الأحق باللقب لهذا السبب سلوت: صلاح لائق بدنيا بعد الإجازة.. وهذا ما أريده منه
أخر الأخبار
بعد عودته إلى مصر.. انتظام سامسون في مران الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 – رايس: تعلمنا من النهائي ضد إيطاليا.. وأرتيتا تمنى لي التوفيق ولا نحظى بالتقدير 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كوبا أمريكا - ميسي: خلال لقاء تشيلي لم ألعب بشكل مريح.. وكنت أتمنى لقاء سواريز بالنهائي 8 دقيقة | أمريكا
طنطا ينعي وفاة شذى نجم لاعبة السباحة في النادي.. ويعلن الحداد 11 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - تقرير سعودي: الهدى يضم عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي 37 دقيقة | كرة يد
سباق التتويج في الدوري المصري - المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز 49 دقيقة | الدوري المصري
صباح الخير.. نابولي يضم أليساندرو بونجورنو من تورينو ساعة | الكرة الأوروبية
نهاية حقبة.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش قادما من لاتسيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 3 دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد 4 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه