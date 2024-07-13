صباح الخير.. نابولي يضم أليساندرو بونجورنو من تورينو

أعلن نادي نابولي الإيطالي ضم أليساندرو بونجورنو قادما من تورينو.

المدافع البالغ 25 عاما انضم لصفوف نابولي مقابل 35 مليون يورو حتى صيف 2029.

وتدرج اللاعب الذي يعني اسمه بالعربية "صباح الخير" في صفوف تورينو بدءا من فرق الناشئين والشباب وصولا للفريق الأول وارتداء شارة قيادته.

وأعير بونجورنو مرة وحيدة خلال مسيرته مع تورينو كانت صوب كاربي في موسم 2018-19.

وخاض اللاعب الدولي 99 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5.

وتواجد في قائمة إيطاليا في يورو 2024 لكن دون خوض أي مباراة تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

ويعد بونجورنو أكثر لاعب قطعا لمسار الكرة في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي برصيد 69 مرة بفارق 10 عن أقرب لاعب له.

كما فاز في آخر موسمين بـ 369 صراع ثنائي كأكثر مدافع في الدوري الإيطالي.

وضم نابولي 4 صفقات حتى الآن بضم رافا مارين من ريال مدريد وماتيا بوبوفيتش من مونزا وليوناردو سبيناتزولا من روما، وأخيرا بونجورنو.

واحتل نابولي المركز التاسع الموسم الماضي ولن يشارك قاريا الموسم المقبل، تحت قيادة أنطونيو كونتي.