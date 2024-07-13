نهاية حقبة.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش قادما من لاتسيو

أعلن نادي بشكتاش التعاقد مع تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل المهاجم الإيطالي إلى تركيا للتوقيع على العقود مساء أمس الجمعة.

وأفاد النادي أن إيموبيلي وقع على عقد لمدة موسمين وسيتقاضى 6 ملايين يورو في العام الواحد.

𝑪𝒊𝒓𝒐 𝑰𝒎𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆 💪 İmzayı attı. 👑✍ pic.twitter.com/USYa11WMOx — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 13, 2024

وقضى إيموبيلي 8 أعوام رفقة لاتسيو كأكثر فريق لعب رفقته في مسيرته الكروية.

وحسب قناة سبورت إيطاليا فإن لاتسيو سيحصل على مليوني أو ثلاثة ملايين يورو نظير انتقال هدافهم إلى الدوري التركي.

وحصل إيموبيلي على جائزة هداف الدوري الإيطالي 3 مرات، المرة الأولى في موسم 2013-2014 بـ 22 هدفا.

والمرة الثانية في موسم 2017-2018 بـ29 هدفا، والمرة الأخيرة في موسم 2019-2020 بـ36 هدفا.

وتوج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإيطالي عام 2020، وكذلك في نسور العاصمة موسم 2019-2020.

وتمكن من الحصول على بطولة كأس إيطاليا مرة واحدة في موسم 2018-2019، والسوبر الإيطالي مرتين 2017-2018 و2019-2020.

وعلى المستوى الأوروبي مع لاتسيو فحصل على هداف الدوري الأوروبي موسم 2017-2018 برصيد 8 أهداف.

والبطولة الكبرى التي حصل عليها كانت يورو 2021 رفقة منتخب إيطاليا.

وإجمالا لعب إيموبيلي 340 مع لاتسيو وسجل 207 هدفا وصنع 54 آخرين.