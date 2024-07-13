غزو إسباني.. سكاي: كومو يتفق للتعاقد مع رينا ومورينو

السبت، 13 يوليه 2024 - 17:27

كتب : FilGoal

بيبي رينا

اتفق نادي كومو بقيادة سيسك فابريجاس على التعاقد مع ألبيرتو مورينو وبيبي رينا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن النادي الإيطالي توصل إلى اتفاق مع الثنائي الإسباني في صفقة انتقال حر.

وذكرت الشبكة أن حارس المرمى الإسباني سيوقع على عقد لمدة عام، وسيكون الحارس الاحتياطي لمواطنه لباو لوبيز حارس مرمى مارسيليا الذي يقترب من التوقيع مع كومو.

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وسيصل رينا لعامه الـ42 في الشهر المقبل.

وانتهى عقد رينا مع فياريال بنهاية الموسم المنقضي.

وعلى الجانب الآخر يقترب مورينو زميل رينا في فياريال في الموسم الماضي من التوقيع للفريق الصاعد حديثا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسيكتمل الغزو الإسباني بالتعاقد مع رودري سانشيز لاعب ريال بيتيس ليكون رابع الإسبان في كومو.

ويطلب بيتيس 6 ملايين يورو، ولا يبتعد كومو عن مقابلة طلب بيىتيس.

الصفقة الأكبر

يقترب كومو من التعاقد مع رافاييل فاران لاعب مانشستر يونايتد السابق الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي.

وزار المدافع الفرنسي بالفعل مقر تدريبات كومو، وحسب التقارير الإخبارية فأنه يقترب من التوقيع على عقد لمدة عامين.

المدرب والشريك

يشغل فابريجاس مساعد المدرب أوسيان روبرتس، لكن ذلك على الورق فقط، بينما على أرض الواقع فيعتبر هو المدرب الفعلي.

ولم يتمكن فابريجاس من الاستمرار كونه المدير الفني بسبب إلزامه الحصول على رخص تدريبية لم يحصل عليها بعد، ولذلك أصبح المساعد على الورق فقط.

ويملك فابريجاس أسهم في النادي ولذلك يعتبر أحد الشركاء.

وكان فابريجاس قد وعد اللاعبين باصطحابهم لرحلة إلى مدينة إيبيزا الإسبانية في حال الصعود لدوري الدرجة الأولى وهذا ما حدث بالفعل.

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