جون منير يخسر في ربع نهائي كأس FC PRO.. وعربي وحيد يصل المربع الذهبي

خسر اللاعب المصري جون منير أمام البرتغالي جافونسو في ربع نهائي FC PRO OPEN في لعبة EA FC 25.

وجاءت الهزيمة بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة الألمانية برلين.

ويلعب جون منير تحت إمرة نادي إنتر ميامي الأمريكي بعدما تعاقد معه لعام واحد ويتم تجديد العقد حال التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وبذلك سيتواجد في نصف النهائي لاعب عربي وحيد هو شريف يوسف من المغرب.

وسيواجه جافونسو في نصف النهائي اللاعب يوفال.

فيما يلتقي شريف مع النماركي أنديرس فيرجانج.

Who is your pick to lift the #FCPro World Championship trophy? 🏆👀 pic.twitter.com/4BCyMg1jqi — EA SPORTS FC Pro (@EASPORTSFCPro) July 13, 2024

يذكر أن الجائزة خلال مختلف مراحل المسابقة تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار.

فيما يحصد صاحب المركز الأول 80 ألف دولار والثاني 60 ألف دولار والثالث 45 ألف دولار.

أما من بلغوا ربع النهائي فيحصد كل منهم 30 ألف دولار.