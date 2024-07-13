فياريال يتفق مع يونايتد للتعاقد مع كامبوالا

السبت، 13 يوليه 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

ويلي كامبوالا

اتفق نادي فياريال مع نظيره مانشستر يونايتد للتعاقد مع ويلي كامبوالا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن نادي الغواصات الصفراء توصل إلى اتفاق مع يونايتد للتعاقد مع المدافع الفرنسي مقابل 10 مليون يورو.

وذكر رومانو أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما سيوقع على عقد حتى 2029.

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وشدد رومانو أن النادي الإنجليزي أدرج بند إعادة الشراء في عقد كامبوالا دون ذكر مبلغ أحقية إعادة ضمه.

ولعب كامبوالا 10 مباريات مع يونايتد في الموسم المنقضي أي المباراة بمثابة مليون يورو.

وتعاقد يونايتد مع كامبوالا قادما من سوشو مقابل 4 ملايين يورو في 2020.

وتوج كامبوالا بلقب كأس إنجلترا الموسم المنقضي بعد الانتصار على الجار مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

ويلعب كامبوالا في الفئات الشبابية لمنتخب فرنسا، لكن لم يتم ضمه مطلقا إلى الفريق الأول.

ولدى كامبوالا جنسية كونغو الديمقراطية وولد في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي فياريال مانشستر يونايتد ويلي كامبوالا
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