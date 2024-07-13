اتحاد جدة يتعاقد مع لوران بلان

أعلن اتحاد جدة اليوم السبت تعاقده مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان لتدريب الفريق خلفا لمارسيلو جاياردو.

ولم يذكر النادي السعودي مدة التعاقد بيد أن التقارير الصحفية أوضحت أنه لعامين ويمكن مده لموسم ثالث.

وكان المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا عاطلاً عن العمل منذ إقالته بعد البداية الكارثية للموسم الماضي مع أولمبيك ليون.

وأصبح ذلك التعاقد بمثابة لم شمل مع كريم بنزيمة الذي عمل معه خلال فترة تدريبه للمنتخب الفرنسي.

نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد 🟡⚫️ pic.twitter.com/CCgEkncKWv — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 13, 2024

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي خامسا في جدول الترتيب ولم يظفر بأي لقب.

ولن يشارك عميد الأندية السعودية في أي بطولة قارية آسيوية الموسم المقبل.

المدرب صاحب الـ58 عاما بدأ مسيرته التدريبية في صفوف بوردو ثم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان والريان القطري وأخيرا ليون.