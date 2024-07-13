وكيله.. يكشف حقيقة رغبة ماني في الرحيل من النصر

السبت، 13 يوليه 2024 - 16:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - ساديو ماني

كشف بيورن بيزيمير وكيل أعمال ساديو ماني لاعب النصر السعودي عن حقيقة رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيزيمير لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "لم أعقد أي اجتماع مع النصر بخصوص ماني".

واختتم "ماني يستعد للموسم الجديد مع النصر وليس لديه النية للرحيل من النادي، الطرفان سعداء للغاية".

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ماذا حدث؟

كشفت تقارير صحفية سعودية في وقت سابق عن غموض موقف الجناح السنغالي من البقاء أو الرحيل عن صفوف النصر بالموسم المقبل.

وتعاقد النصر مع ماني خلال الصيف الماضي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن مصير ماني في الموسم المقبل لم يحسم بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ماني يلقى اهتماما من أندية محلية وخارجية عدة باستعارته والاستفادة من خدماته، وسيتضح خلال الأيام المقبلة إعارته أو استمراره بشكل رسمي مع النصر.

وأشارت التقارير إلى أن ماني لا يكلف خزينة النصر أي مبالغ مالية، فرواتبه والامتيازات المالية الأخرى في العقد يدفعها برنامج الاستقطاب السعودي ضمن اللاعبين الآخرين في الأندية، وهو ما قد يسهل خروجه إلى ناد آخر ولكن داخل المملكة فقط.

وذكرت التقارير أن ساديو ماني يتقاضى مع النصر 40 مليون يورو راتبا سنويًّا، إضافةً إلى 10 ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها.

النجم السنغالي لعب مع النصر الموسم المنقضي 46 مباراة، سجل فيها 19 هدفا، وصنع 11 آخرين.

الدوري السعودي ساديو ماني النصر بايرن ميونيخ
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