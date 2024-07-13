مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض سعودي وآخر جنوب إفريقي لضم بيرسي تاو.. وموقف اللاعب

حصل الأهلي على عرضين أحدهما سعودي والآخر من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لضم لاعب الفريق بيرسي تاو.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم السبت لـFilGoal.com: "لدينا عرض سعودي وآخر من كايزر تشيفز لضم بيرسي تاو".

وعن موقف اللاعب قال المصدر: "حتى الآن اللاعب يرفض الانتقال ويرغب في الاستمرار مع الفريق".

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم على الأهلي قادما من برايتون في صيف عام 2021.

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 106 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتد تعاقد تاو مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2025.

وتوج تاو مع الأهلي بالدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين والسوبر المصري ثلاث مرات.

هذا بالإضافة لمرتين لدوري أبطال إفريقيا ومرة لكأس السوبر الإفريقي.

كما حظي ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.