كوكوريا: لم أحصل على أموال تشيلسي لشرائي في جيبي.. وأنا لست آلة

تعتقد الجماهير أن الأموال التي تدفعها أنديتهم لشراء لاعب ما يحصل عليها مباشرة في جيبه، خاصة إذا لم يقدم الأداء المتوقع، هذه هي الفكرة التي هاجمهما مارك كوكوريا لاعب تشيلسي بشدة.

وقال المدافع الإسباني لموقع ذا أثلتيك: "المشجعون يحكمون علي وعلى زملائي في الفريق بسبب السعر الذي دفعله تشيلسي لنا، ليس لدي أي علاقة بذلك".

وأضاف "إذا ذهبت هذه الأموال مباشرة إلى جيبي، لكان ذلك عادلا".

وأنهى حديثه قائلا: "يتوقع الناس أنه مع بعض الأسعار، يجب أن تكون آلة".

ويتم الاتهام إلى تشيلسي بسبب صرفه الكثير من الأموال على التعاقدات، وبشكل خاص كون التوقيعات مع لاعبين شباب ليست بقيمة الأموال التي تدفع لأجلهم.

والأمر الآخر أن النتائج ليست على مستوى الصرف من قبل الأمريكي تود بويلي مالك النادي.

فريق المليار

ويلقب تشيلسي بفريق المليار بسبب تعاقداته التي تخطت المليار يورو.

وصرف بويلي في موسم 2022-2023 مبلغ 630 مليون يورو كتعاقدات، والبيع مقابل 67 مليون يورو، أي صافي الصرف 563 مليون يورو.

وفي الموسم الماضي أصبح الصرف 464 مليون يورو مع البيع مقابل 277 مليون يورو أي صافي الصرف 187 مليون يورو.

مع انتقالات الصيف الحالي مقابل 77 مليون يورو ولم يتم قفل سوق الانتقالات، وفي المقابل تم البيع بـ 101 مليون يورو حتى الآن.

وتعاقد النادي أيضا مع إستيفاو ويليان مقابل 34 مليون يورو، لكن الأموال سيتم حسبها في موسم 2025-2026.

وانتقل كوكوريا إلى البلوز في صيف 2022 من برايتون مقابل 65 مليون يورو.