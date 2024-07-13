كوكوريا: لم أحصل على أموال تشيلسي لشرائي في جيبي.. وأنا لست آلة

السبت، 13 يوليه 2024 - 15:34

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - تشيلسي

تعتقد الجماهير أن الأموال التي تدفعها أنديتهم لشراء لاعب ما يحصل عليها مباشرة في جيبه، خاصة إذا لم يقدم الأداء المتوقع، هذه هي الفكرة التي هاجمهما مارك كوكوريا لاعب تشيلسي بشدة.

وقال المدافع الإسباني لموقع ذا أثلتيك: "المشجعون يحكمون علي وعلى زملائي في الفريق بسبب السعر الذي دفعله تشيلسي لنا، ليس لدي أي علاقة بذلك".

وأضاف "إذا ذهبت هذه الأموال مباشرة إلى جيبي، لكان ذلك عادلا".

أخبار متعلقة:
بينهم استاد هيئة قناة السويس.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستقبال مباريات الأندية إفريقيا الشمال يعيد نونو ألميدا للدوري القطري يهدد صفقة يونايتد.. أثلتيك: أستون فيلا يقترب من الاتفاق لضم أمادو أونانا يورو 2024- أولمو: إسبانيا الأحق باللقب لهذا السبب

وأنهى حديثه قائلا: "يتوقع الناس أنه مع بعض الأسعار، يجب أن تكون آلة".

ويتم الاتهام إلى تشيلسي بسبب صرفه الكثير من الأموال على التعاقدات، وبشكل خاص كون التوقيعات مع لاعبين شباب ليست بقيمة الأموال التي تدفع لأجلهم.

والأمر الآخر أن النتائج ليست على مستوى الصرف من قبل الأمريكي تود بويلي مالك النادي.

فريق المليار

ويلقب تشيلسي بفريق المليار بسبب تعاقداته التي تخطت المليار يورو.

وصرف بويلي في موسم 2022-2023 مبلغ 630 مليون يورو كتعاقدات، والبيع مقابل 67 مليون يورو، أي صافي الصرف 563 مليون يورو.

وفي الموسم الماضي أصبح الصرف 464 مليون يورو مع البيع مقابل 277 مليون يورو أي صافي الصرف 187 مليون يورو.

مع انتقالات الصيف الحالي مقابل 77 مليون يورو ولم يتم قفل سوق الانتقالات، وفي المقابل تم البيع بـ 101 مليون يورو حتى الآن.

وتعاقد النادي أيضا مع إستيفاو ويليان مقابل 34 مليون يورو، لكن الأموال سيتم حسبها في موسم 2025-2026.

وانتقل كوكوريا إلى البلوز في صيف 2022 من برايتون مقابل 65 مليون يورو.

تشيلسي الدوري الإنجليزي مارك كوكوريا تود بويلي
نرشح لكم
غزو إسباني.. سكاي: كومو يتفق للتعاقد مع رينا ومورينو فياريال يتفق مع يونايتد للتعاقد مع كامبوالا يهدد صفقة يونايتد.. أثلتيك: أستون فيلا يقترب من الاتفاق لضم أمادو أونانا يورو 2024- أولمو: إسبانيا الأحق باللقب لهذا السبب سلوت: صلاح لائق بدنيا بعد الإجازة.. وهذا ما أريده منه يورو 2024 - ساوثجيت: النهائي أمام إسبانيا سيكون مختلفا.. لقد اكتسبنا الخبرات أول إيراني في التاريخ.. إنتر يتعاقد مع مهدي طارمي بيلد: إيفان توني أخبر برينتفورد برغبته في الانتقال إلى مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
غزو إسباني.. سكاي: كومو يتفق للتعاقد مع رينا ومورينو 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
جون منير يخسر في ربع نهائي كأس FC PRO.. وعربي وحيد يصل المربع الذهبي 13 دقيقة | Gamers
فياريال يتفق مع يونايتد للتعاقد مع كامبوالا 52 دقيقة | ميركاتو
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب عدم إدراج استاد العاصمة ضمن ملاعب الأندية في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
اتحاد جدة يتعاقد مع لوران بلان ساعة | سعودي في الجول
وكيله.. يكشف حقيقة رغبة ماني في الرحيل من النصر ساعة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض سعودي وآخر جنوب إفريقي لضم بيرسي تاو.. وموقف اللاعب ساعة | الدوري المصري
كوكوريا: لم أحصل على أموال تشيلسي لشرائي في جيبي.. وأنا لست آلة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 3 دياب يوضح ما حدث مع أحمد رفعت في أزمة تصريح السفر.. وموقفه من التجنيد 4 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه