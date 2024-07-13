بينهم استاد هيئة قناة السويس.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية لاستقبال مباريات الأندية إفريقيا

السبت، 13 يوليه 2024 - 15:26

كتب : محمد عبد العظيم

استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وتوج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما أحرز الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.

وأوضح كاف أن قائمة الملاعب المعتمدة تخص الدور التمهيدي الأول والثاني لمسابقات الأندية بالموسم المقبل ويمكن تحديثها في وقت لاحق.

رجب عبدالقادر نائب رئيس المصري قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "كامل أبو علي رئيس النادي يجري محاولات مكثفة مع المسؤولين، من أجل خوض المصري مباريات البطولة الكونفدرالية على ستاد هيئة قناة السويس".

وتم إعفاء الزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول بناء على تصنيفهما في السنوات الأخيرة، بالإضافة لكون الفارس الأبيض حامل اللقب.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا إعفاء الأهلي من خوض منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

في المقابل فسوف يخوض بيراميدز ذلك الدور.

بيراميدز سيواجه جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول.

وحال تأهله فسيواجه بيراميدز الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي.

وتقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول في الفترة ما بين 16 لـ18 أغسطس، على أن تقام مواجهات الإياب في 23 لـ25 من الشهر ذاته.

أما مباريات الدور التمهيدي الثاني فستقام في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 20 لـ22 من الشهر ذاته.

الأهلي الزمالك المصري بيراميدز
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