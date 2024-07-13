يهدد صفقة يونايتد.. أثلتيك: أستون فيلا يقترب من الاتفاق لضم أمادو أونانا

السبت، 13 يوليه 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

أمادو أونانا

أصبح نادي أستون فيلا بصدد الاتفاق مع إيفرتون للتعاقد مع أمادو أونانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن الاتفاق بين أستون فيلا وإيفرتون مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

وأفاد الموقع أن ليل فريق اللاعب البلجيكي السابق سيحصل على نسبة 20% من المبلغ.

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وانتقل أونانا إلى إيفرتون من ليل صيف 2022 مقابل 35 مليون يورو.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 37 مباراة مع إيفرتون وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان في قائمة بلجيكا في بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا ولعب في جميع المباريات سواء دور المجموعات ودور الـ16.

ماذا عن مانشستر يونايتد؟

ربما لم تقرأ أي شيء في الفقرات السابقة تخص مانشستر يونايتد، لكن هذه الصفقة ستؤثر على النادي الشياطين الحمر كيف؟

يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع جاراد برانثوايت مدافع إيفرتون وظل التوفيز يطلب مبلغ أكبر مما عرضه يونايتد.

والأمر تكرر مرتين وليست مرة واحدة، عرض مانشستر يونايتد الأول بلغ 35 مليون جنيه استرليني حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

بينما صحيفة ديلي ميل ادعت أن يونايتد أرسل عرضه الثاني منذ أيام لى إيفرتون للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي مقابل 45 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه استرليني مكافآت.

ورفض أيضا إيفرتون العرض، وطلب من 65 لـ70 مليون جنيه استرليني للسماح للاعبه للرحيل.

وشدد التقرير في أثلتيك أن في حال انتقال أونانا إلى أستون فيلا، فلن يسمح إيفرتون بانتقال برانثوايت إلى يونايتد أبدا.

وأفاد التقرير في الصحيفة أن الصفقة تعتبر منفصلة عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ.

ويسعى يونايتد إلى تدعيم دفاعه بشكل قوي بالتعاقد مع الثنائي ويكون في قائمة إريك تين هاج المدير الفني الهولندي.

وأكدت الصحيفة أن برانثوايت ودي ليخت يريدان الانتقال إلى النادي الإنجليزي حتى في ظل عدم اشتراكه في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يلعب يونايتد في مسابقة الدوري الأوروبي بعد الحصول على كأس إنجلترا وهزيمة مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

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