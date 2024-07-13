يورو 2024- أولمو: إسبانيا الأحق باللقب لهذا السبب

السبت، 13 يوليه 2024 - 14:40

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا - ألمانيا

يرى داني أولمو نجم إسبانيا أن منتخب بلاده الأحق بتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويلعب منتخب إسبانيا أمام إنجلترا غدا الأحد ضمن نهائي يورو 2024.

وقال أولمو في تصريحات للصحفيين: "مباراتنا أمام إنجلترا عبارة عن تسعين دقيقة تفصلنا عن المجد".

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وأضاف "نحن الأحق باللقب بعدما قطعنا الطريق الأصعب لبلوغ النهائي".

ويدير الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه نهائي يورو 2024 بين إسبانيا ضد إنجلترا.

ويلتقي المنتخبان في نهائي يورو 2024 على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل.

وتخطى منتخب إسبانيا في الأدوار الإقصائية كل من : جورجيا وألمانيا وفرنسا على الترتيب.

فيما تجاوز منتخب إنجلترا كل من: سلوفاكيا وسويسرا وهولندا في طريقها للنهائي.

إسبانيا إنجلترا يورو 2024
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