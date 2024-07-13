مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورا في رحيل كريستو بعد ظهور الصفاقسي

دخل الصفاقسي في مفاوضات مع الأهلي لضم لاعبه الشاب محمد الضاوي "كريستو" إلى صفوفه رغم الاتفاق سابقا على انتقاله إلى الرجاء المغربي.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم السبت لـFilGoal.com: "بعدما وافق الأهلي على عرض الرجاء لبيع اللاعب دخل الصفاقسي في المفاوضات وتقدم بعرض لاستعارة اللاعب".

وأكمل "اللاعب يميل إلى الموافقة على عرض الصفاقسي للعب في بلده تونس".

واختتم المصدر تصريحاته "لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار نهائي".

FilGoal.com علم في وقت سابق أن الأهلي وافق على إعارة كريستو إلى الرجاء المغربي لمدة موسم واحد.

مع عدم وضع بند أحقية الشراء للنادي المغربي بنهاية الإعارة.

وستبلغ قيمة إعارة محمد كريستو من الأهلي إلى الرجاء المغربي أكثر من 200 ألف دولار.

وفضل الأهلي عدم وضع بند أحقية شراء للرجاء في تعاقد كريستو، لأنه يرى أن اللاعب التونسي يمتلك الموهبة التي تؤهله إلى العودة واللعب مع الفريق الأحمر بعد اكتساب خبرة اللعب.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة وصنع هدفا.