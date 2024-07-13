سلوت: صلاح لائق بدنيا بعد الإجازة.. وهذا ما أريده منه

السبت، 13 يوليه 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح وأرني سلوت

ربما يمر عليك تصريح أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بأن محمد صلاح جناح الفريق عاد لائق بدنيا بعد الإجازة عقب نهاية الموسم، ولكن.

لا يحدث كثيرا أن يهتم لاعب بما يأكله ويحافظ على لياقته البدنية أثناء إجازته حيث يستمتع مع أسرته، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لصلاح الذي يراه المدرب الجديد لليفربول بأنه عاد بكل قوة.

وقال المدير الفني الهولندي لموقع ليفربول: "عاد محمد صلاح من الإجازة بكل قوة، كان لائقا بدنيا كما كان كذلك دائما، أريد من صلاح وواتارو إندو أن يكونا قدوة ومثل، من المهم جدا أن يحافظا على لياقتهما البدنية".

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وأضاف "الشباب القادمون من الأكاديمية لديهم نفس القوة وجميع اللاعبين منفتحون للتعلم، أرى الجودة التي يتمتعون بها فمعظم الفريق من فريق تحت 21 عاما".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن يحصلوا على الإشادة لأنهم يتدربون بكل الطاقة اللازمة ويحبون الضغط على الخصم وكذلك الضغط العكسي".

ومن المقرر أن يخوض ليفربول مباراته الودية الأولى يوم 27 المقبل ضد ريال بيتيس استعداد للموسم الجديد.

وسيفتتح ليفربول موسمه ضد إبسويتش تاون حيث يلعب المصري سام مرسي الصاعد حديثا للدوري.

وستكون المباراة يوك 17 من الشهر المقبل وذلك على ملعب بورتمان رود معقل إبسويتش.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول إبسويتش
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