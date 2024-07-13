كوبا أمريكا 2024 - مدرب كندا: عاملونا كمواطنين من الدرجة الثانية

وصف جيسي مارش مدرب منتخب كندا المعاملة التي تلقاها في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم بالسيئة.

وتلعب كندا ضد أوروجواي فجر الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا.

وقال مارش للصحفيين في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية الليلة الماضية قبل مباراة تحديد المركز الثالث: "تعرض لاعبونا لضربات بالرأس، كما تعرضوا لإهانات عنصرية على الهواء مباشرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، عوملنا كمواطنين من الدرجة الثانية".

وقال مارش عن لاعبي فريقه "لم ينتقدوا قرارات الحكام قط، ولم يتدحرجوا على الأرض مثل الأطفال أملا في خروج بطاقات صفراء من الحكام.

وتابع "سنخوض مجدداً مباراة صعبة أخرى ضد منافس قوي فعلا ونعلم أنه ستكون هناك أشياء كثيرة ضدنا".

وتلقت كندا التي تشارك لأول مرة في البطولة القارية 14 بطاقة صفراء بينها واحدة أشهرت في وجه مارش نفسه خلال الخسارة 2-صفر أمام الأرجنتين في قبل النهائي الثلاثاء الماضي.

وكشف مارش عن رأيه في واقعة اشتباك لاعبي منتخب أوروجواي مع مشجعي منتخب كولومبيا بعد مباراة المنتخبين التي انتهت بفوز كولومبيا (1-0) في نصف النهائي.

وقال مارش: "بالتأكيد لا نريد أن تتعرض عائلات أي لاعب للأذى. لكني أعلم أنه إذا رد فريقنا بهذه الطريقة، فإنه سيتعرض لعقوبات شديدة".

وتلعب الأرجنتين ضد كولومبيا فجر يوم الإثنين ضمن نهائي كوبا أمريكا 2024.

video:1