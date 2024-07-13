تفاصيل ما قاله وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن أزمة شهد وجنة.. وموقف رفعت

عقد اليوم السبت أشرف صبحي وزير الرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية جلسة مع الإعلاميين ناقشوا خلالها عدة أمور التي تشغل الرأي العام في الآونة الأخيرة.

وكشف أشرف صبحي في حديثه أنه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون الرياضة.

وأضاف "نحاول دائما توفير أجواء لتطوير منظومة الرياضة المصرية بشراكة مع اللجنة الأولمبية المصرية".

وواصل وزير الرياضة حديثه "أغلب الملفات التي تم الوعد بحدوثها مثل تطوير المنشآت الرياضية واستضافة البطولات تم تنفيذها".

وأوضح "في بداية قدومي كان لدينا تحديا كبيرا في استضافة كأس أمم إفريقيا 2019 وحينما تم الاستقرار بالموافقة على التنظيم استطعنا استضافة واحدة من أقوى وأفضل البطولات خلال خمسة أشهر فقط".

وعن أزمة لاعبي منتخب مصر للدراجات شهد سعيد وجنة عليوة قال: "عند حدوث أي أزمة فهناك 3 أشياء يتم أخذهم في الاعتبار هم البعد الإنساني وحق الدولة وأن يأخذ القانون مجراه".

وأردف "فحينما يصل الموضوع للنقطة الثالثة لذا يجب أن يأخذ القانون مجراه وهذا فيما يخص حالة لاعبة الدراجات شهد سعيد ويتم التحقيق في الموضوع والوصول إلى قرار".

وعن التحقيق في قضية الراحل ولاعب مودرن سبورت السابق أحمد رفعت قال أشرف صبحي: "في حالة أحمد رفعت فهذا أمر قيد التحقيق ولا يمكن التعليق عليها".

وانتقلت دفة الحديث إلى ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الذي قال: "يجب أن نعرف أننا نمتلك أبطالا يحققون أرقاما قياسية إفريقية وعربية ونحن من أكثر الدول في المنطقة تحقيقا للميداليات وهذا لا يحظى على رضا الجمهور وهذا دليل أن طموح الجميع كبير للغاية".

واستدرك "ولكن في الوقت ذاته لا يجب أن نجلد أنفسنا ما يجعلنا نقلل من قيمتنا لدرجة أن سوق العمل للرياضيين المصريين تأثر خاصة في محيطنا العربي".

وعن أزمة شهد وجنة قال: "بشأن أزمة شهد كلفنا لجنة القيم للتحقيق في الموضوع ولو شعرت اللجنة أنه يجب استدعاء شهد أو جنة سيحدث ذلك وغدا القرار سيصدر في حدود الرابعة عصرا ببيان تفصيلي يوضح كل شيء".

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية عن تطورا في ميزانيتها وأوضح "تسلمنا اللجنة الأولمبية والرصيد المالي صفر والآن بعد 5 أشهر أصبح لدينا 18 مليون جنيه عقود رعاية من شركات وطنية ودعم مالي من اللجنة الأولمبية الدولية بقيمة 400 ألف دولار".