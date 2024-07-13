الكشف عن آخر تطورات حالة أحمد سليمان الصحية

كشف طارق حلمي الطبيب المعالج لأحمد سليمان آخر تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك لوعكة صحية أسفرت عن نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي.

وقال طارق حلمي الطبيب المعالج لأحمد سليمان عبر إم بي سي مصر: "حالة أحمد سليمان أصبحت مطمئنة بعد فترة حرجة احتاجت إلى تدخل جراحي سريع. المفاجأة أنه لم يكن لديه أي خلفية عن وجود مشكلة في القلب".

وكشف "أصرينا على استمراره داخل المستشفى. وخلال 3 أو 4 أيام سيغادر، وخلال أسبوعين على أقصى تقدير سيعود إلى حياته الطبيعية".

وخضع سليمان لقسطرة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

سليمان كان مدرب حراس مرمى منتخب مصر في حقبة الجيل الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة.

وحقق الفراعنة لقب كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في 2006 و2008 و2010.

وفاز سليمان بعضوية مجلس إدارة الزمالك ضمن المجلس المنتخب في 2023 بقيادة حسين لبيب.