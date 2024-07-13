يورو 2024 - ساوثجيت: النهائي أمام إسبانيا سيكون مختلفا.. لقد اكتسبنا الخبرات

السبت، 13 يوليه 2024 - 12:37

كتب : FilGoal

إنجلترا - سلوفاكيا - يورو 2024 - جاريث ساوثجيت

يرى جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أن فريقه الحالي مختلف تماما عن الفريق الذي خسر نهائي نسخة 2020 بكأس أمم أوروبا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة إسبانيا مساء الأحد ضمن نهائي يورو 2024.

وقال ساوثجيت عبر "بي بي سي": "نحن في لحظة مختلفة الآن عن نهائي النسخة الماضية، إنهما بطولتان واكتسبنا الكثير من الخبرة في المباريات الكبيرة".

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وأضاف ساوثجيت "لا يمكنني القول إن الوصول للنهائي بات عاديا، لكنه أصبح طبيعيا بالنسبة لنا، الحديث عن ذلك الأمر نفسه يعد شيئا سخيفا بالنظر إلى تاريخنا".

ولم ينجح المنتخب الإنجليزي في التتويج بلقب كبير منذ فوزه بكأس العالم 1966 على أرضه.

ويعد نهائي نسخة عام 2024 هو الأول الذي ينجح فيه المنتخب الإنجليزي في الصعود لنهائي بطولة كبيرة خارج أرضه.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي يورو 2024 على حساب هولندا.

فيما أطاح منتخب إسبانيا بمنافسه الألماني مستضيف البطولة.

إسبانيا إنجلترا يورو 2024
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