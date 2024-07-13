مصدر من الأهلي لـ في الجول: الرجاء والوداد طلبا ضم رضا سليم.. وقرارنا ورؤية كولر

طلب الرجاء والوداد المغربيين ضم رضا سليم لاعب الأهلي خلال الصيف الجاري.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم السبت لـFilGoal.com: "رضا سليم تلقى عرضين من الرجاء والوداد".

واستدرك "لكن كليهما عروض زهيدة ماليا ولم ترق لطموح النادي وما يتناسب مع إمكانيات اللاعب".

وكشف المصدر "هذا بالإضافة لرغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق في استمرار اللاعب الموسم المقبل حتى الآن".

وكان رضا سليم كشف في وقت سابق لموقع "البطولة" المغربي: "بالفعل هناك عروض عديدة، لكن حاليا أنا لاعب للأهلي وتركيزي مُنصب على فريقي الذي قضيت معه موسما وحققت معه لقب دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "مسؤولو الأهلي وكولر يرفضون التخلي عن خدماتي في الوقت الراهن، وأنا بدوري لا زلت أملك طموحات مع هذا النادي لتحقيقها مستقبلا".

ويمتد تعاقد رضا سليم مع الأهلي لمدة 3 سنوات.

وانتقل رضا سليم من الجيش الملكي إلى الأهلي بداية الموسم الجاري ولعب 27 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا.