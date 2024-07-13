رئيس الخلود: نفكر في ضم كهربا.. وأتمنى ضم زيزو الجوهرة

السبت، 13 يوليه 2024 - 12:03

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي

كشف محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي عن تفكير ناديه في ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بالإضافة إلى تمنيه جلب أحمد سيد "زيزو" من الزمالك.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الخلود
الأهلي

وتحدث رئيس الخلود لقناة "إم بي سي مصر 2" قائلا: "كهربا من ضمن اللاعبين الذين نفكر في ضمهم إلى صفوفنا".

وعن زيزو قال: "أتمنى ضم زيزو إلى فريقنا، لو تحدث الأمر فسيكون رائعا، هو جوهرة".

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وأتم رئيس الخلود حديثه "أحب مصر والمصريين وكلهم على رأسي وقريبين من قلبي، اللاعب المصري يمتاز بالقوة والرجولة".

ويمتد تعاقد كهربا مع الأهلي حتى صيف عام 2026.

أما زيزو فيمتد تعاقده مع الزمالك حتى صيف عام 2025.

وعمن هو نادي الخلود كشف رئيسه "فريق الخلود حديث الولادة في كرة القدم والنادي تأسس منذ 54 سنة وكان يلعب في الدرجة الرابعة حتى سنة 2019 وبعدها صعد إلى الثالثة وبعد ذلك إلى الأولى أي الممتاز والآن نحن في الدوري السعودي خلال ست سنوات فقط".

وعن هدف ناديه في الموسم المقبل قال: "المنافسة على لقب الدوري ستكون صعبة مثل أندية صندوق الاستثمار السعودي الهلال وأهلي جدة واتحاد جدة والنصر".

وأتم محمد الخليفة حديثه "لو تم خصخصة النادي وأصبح يتبع إحدى الشركات فسوف تتغير أهدافهم، لكن طموحنا في مراكز الوسط في الجدول".

وكان رئيس الخلود كشف في وقت سابق عن رغبة ناديه في ضم أليو ديانج من الأهلي.

وقال: "إن تم حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود. المفاوضات مستمرة ولا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف "هناك برنامج للاستقطابات مدعوم من الحكومة للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من الممكن أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة".

وأوضح "ولكن حتى الآن لم يتم شيء رسمي يستدعي الإعلان".

وعن التفاوض مع لاعبين آخرين من الدوري المصري قال: "نتفاوض مع أكثر من لاعب في الدوري المصري وليس أليو ديانج فقط".

واختتم "فريقنا صعد للتو ونحتاج للخبرات واللاعبين من الأندية الجماهيرية الكبيرة الذين يعرفون كيف يلعبون تحت الضغط. التعاقد مع لاعبي الأهلي والزمالك إضافة كبيرة لنا".

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com عن أن الاتجاه الأقرب للأهلي حاليا هو تمديد تعاقد ديانج لسنة مع الموافقة على إعارته لموسم إلى الخلود.

كهربا زيزو الخلود
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