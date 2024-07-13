كورييري: 15 مليون يورو تحسم انتقال عوار إلى اتحاد جدة

السبت، 13 يوليه 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

حسام عوار - روما

اقترب نادي اتحاد جدة من ضم الجزائري حسام عوار لاعب روما الإيطالي.

وانضم عوار لصفوف روما في الصيف الماضي قادما من ليون الفرنسي.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، فإن عوار سيوقع للاتحاد خلال منتصف الأسبوع الجاري.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن عوار سيحصل على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو يصل حال تحقيق بعض الحوافز إلى 10 ملايين.

ويمتد تعاقد حسام عوار مع روما الإيطالي حتى صيف 2028.

ولم يلعب الدولي الجزائري مع روما الموسم الماضي سوى 25 مباراة فقط.

صاحب الـ25 عاما لعب مع ليون منذ عام 2017 عندما تم تصعيده للفريق الأول.

وشارك عوار مع ليون في 233 مباراة وخلالهم سجل 41 هدفا وصنع 36 آخرين.

وفي الموسم الحالي سجل عوار هدفا وصنع آخر خلال 18 مباراة لعبهم مع الفريق.

حسام عوار روما اتحاد جدة
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