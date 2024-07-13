سامي قمصان: كبرياء الأهلي ظهر أمام بيراميدز

أعرب سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بيراميدز.

وانتصر الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 14 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال قمصان عبر موقع ناديه الرسمي: "الفريق ظهر بشكل مميز، ونجح في التفوق على كل المستويات".

وأضاف "المباراة أظهرت كبرياء وشخصية لاعبي الأهلي والإصرار على التعادل ثم الفوز من جديد".

وتابع "الجهاز الفني يثق في قدرات الجميع، بعد أن تعرض لغيابات مباغتة تمثلت في إصابة عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد قبل ساعات من اللقاء".

وواصل "أوجه التحية لجميع اللاعبين خاصة حسين الشحات، الذي لعب بشكل مميز ولم يتأثر بأي ضغوط، واستحق أن يكون رجل المباراة، وكذلك محمد مجدي أفشة الذي يجتهد بشكل كبير".

video:1

سجل أهداف الأهلي: وسام أبو علي (2) ومحمد مجدي "أفشة"، فيما سجل ثنائية بيراميدز: فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وتوقفت سلسلة بيراميدز بالفوز في 14 مباراة متتالية، فيما عزز الأهلي سلسلته بالوصول بالفوز في 13 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 60 نقطة من 24 مباراة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 28 مباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 22 يوليو الجاري لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.