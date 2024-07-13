مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتجاه للموافقة على إعارة ديانج إلى الخلود.. وقرار قبل الصفقة

السبت، 13 يوليه 2024 - 11:13

كتب : أحمد الخولي

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بات أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الخلود السعودي خلال الصيف الجاري.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "هناك اتجاه للموافقة على عرض إعارة ديانج إلى الخلود".

وواصل "يأتي القرار بعدما تم الاتفاق مع اللاعب على تمديد تعاقده مع الأهلي لسنة مقابل الموسم الذي سيقضيه معارا رفقة الخلود".

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وأتم المصدر تصريحاته "الصفقة تقترب من 500 ألف دولار".

وكان محمد الخليفة رئيس الخلود السعودي تحدث عبر قناة "إم بي سي مصر 2" قائلا: "إن تم حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود. المفاوضات مستمرة ولا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف "هناك برنامج للاستقطابات مدعوم من الحكومة للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من الممكن أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة".

وأوضح "ولكن حتى الآن لم يتم شيء رسمي يستدعي الإعلان".

وخاض ديانج الموسم الجاري 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 209 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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