أول إيراني في التاريخ.. إنتر يتعاقد مع مهدي طارمي

السبت، 13 يوليه 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

مهدي طارمي - إنتر ميلان

أتم إنتر ميلان إجراءات التعاقد مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد طارمي مع بورتو بنهاية الموسم المنصرم ليصبح لاعبا حرا.

وأعلن بطل الدوري الإيطالي تعاقده مع مهدي طارمي الذي أصبح أول لاعب إيراني يرتدي قميص إنتر ميلان.

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اللاعب الذي وصفه إنتر بـ"السندباد البحري" نال إعجاب سيميوني إنزاجي مدرب الأفاعي.

وقال إنزاجي في تصريحات لشبكة DAZN: "طارمي لاعب مهم، لديه خبرة كبيرة في مباريات دوري أبطال أوروبا، سجل العديد من الأهداف ونحن سعداء بانضمامه لنا".

وأضاف "سيكون لدينا فريق أكبر في الموسم المقبل، لذلك كنا بحاجة إلى المزيد من المهاجمين".

وكان النادي الإيطالي قد تقدم بالفعل بطلب ضم نجم نادي بورتو في الصيف الماضي ومرة أخرى في يناير، ولكن الصفقة فشلت بسبب السعر المطلوب من النادي البرتعالي.

وبدلاً من ذلك، نجح إنتر في إقناع طارمي بالانضمام للفريق كلاعب حر بعدما ينتهي عقده مع بورتو في 30 يونيو.

ويحتاج إنتر إلى تعزيز فريقه، حيث سيلعب في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد، كما تأهل النيراتزوري بالفعل لبطولة كأس العالم للأندية 2025 في الصيف المقبل.

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وواجه طارمي إنتر من قبل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في دور الـ16.

ولم يسجل البالغ من العمر 31 عاما في شباك الأفاعي خلال مباراة الذهاب والإياب.

وانضم طارمي إلى بورتو من ريو أفي مقابل 4 مليون في صيف 2020.

واحترف طارمي في أوروبا من بوابة ريو أفي في 2019.

وسبق لطارمي ارتداء قميص نادي الغرافة القطري قبل الاحتراف الأوروبي.

وعلى المستوى الدولي سجل 50 هدفا في 85 مباراة مع منتخب بلاده، الذي مثله في كأس العالم 2018 و2022.

مهدي طارمي بورتو إنتر ميلان
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