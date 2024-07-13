مواعيد مباريات اليوم 13-7-2023 – البنك الأهلي ضد سموحة وكندا وأوروجواي

يشهد اليوم إقامة مباراة وحيدة في الدوري المصري ستجمع بين البنك الأهلي وسموحة.

وستقام المباراة في استاد القاهرة في التاسعة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويحتل سموحة المركز السادس في الترتيب بـ42 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ12 بـ33 نقطة.

ومع فجر الغد سيلتقي منتخب كندا مع أوروجواي في الثالثة صباحا لتحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب كندا خسر من الأرجنتين في نصف النهائي.

أما أوروجواي فقد هُزمت ضد كولومبيا.