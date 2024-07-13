رئيس الخلود يكشف حقيقة حسم صفقة انتقال ديانج.. والتفاوض مع لاعبي الأهلي والزمالك

كشف محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السعودي حقيقة حسم فريقه لصفقة التعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة.

وقال الخليفة في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "إن تم حسم الصفقة كان سيتم الإعلان من جانب الأهلي والخلود. المفاوضات مستمرة ولا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف "هناك برنامج للاستقطابات مدعوم من الحكومة للدوري السعودي، حين نرسل المقترحات لهذا البرنامج ونحصل على الموافقات من الممكن أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة".

وأوضح "ولكن حتى الآن لم يتم شيء رسمي يستدعي الإعلان".

وعن التفاوض مع لاعبين آخرين من الدوري المصري قال: "نتفاوض مع أكثر من لاعب في الدوري المصري وليس أليو ديانج فقط".

واختتم "فريقنا صعد للتو ونحتاج للخبرات واللاعبين من الأندية الجماهيرية الكبيرة الذين يعرفون كيف يلعبون تحت الضغط. التعاقد مع لاعبي الأهلي والزمالك إضافة كبيرة لنا".

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الخلود توصل لاتفاق مع الأهلي لضم ديانج مقابل 350 ألف دولار.

وأوضح التقرير أن النادي اشترط اجتياز لاعب الوسط المالي الفحص الطبي لإتمام التعاقد.

وخاض ديانج الموسم الجاري 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 209 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وارتبط اسم نادي الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي لأول مرة في تاريخه بضم كل من بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وضم النادي في وقت سابق مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة السعودي في أولى صفقاته للموسم الجديد.