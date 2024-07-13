تنس – للمرة الثانية تواليا.. دجوكوفيتش يتخطى موسيتي ويلاقي ألكاراز في نهائي ويمبلدون

انتصر نوفاك دجوكوفيتش على منافسه لورينزو موسيتي بثلاث مجموعات دون رد في نصف نهائي بطولة ويمبلدون.

وفاز دجوكوفيتش على موسيتي بواقع 6-4 و7-6 (7-2) و6-4.

وضرب دجوكوفيتش موعدا في النهائي ضد الإسباني كارلوس ألكاراز.

وإذا حصل دجوكوفيتش على اللقب فستكون للمرة الثامنة وبذلك سيعادل رقم روجير فيدرير.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وفاز ألكاراز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحد على الروسي ميدفيديف، بواقع 7-6، و6-3، و6-4، و6-4.

وحقق ألكاراز رقما مميزا، لكن لم يتمكن من التفوق على رافاييل نادال، وهو أصبح ثاني أصغر لاعب يصل إلى نهائي ويمبلدون ورولان جاروس في نفس العام.

وأنجز ألكاراز ذلك في عمر الـ 21 عاما و68 يوما، خلف نادال الذي حقق ذلك في عمر 20 عاما و34 يوما في 2006.

وتأهل ألكاراز إلى نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي بعد أن سبق وتمكن من التتويج باللقب في العام الماضي بعدما انتزعه من الصربي دجوكوفيتش.

ويعتبر ألكاراز المصنف الثالث عالميا، بينما يأتي ميدفيديف في المركز الخامس.