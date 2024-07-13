مؤتمر يورتشيتش: الخبرة سبب فوز الأهلي.. ولهذا لم أدفع بـ الشيبي أساسيا

أوضح كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز سبب عدم الدفع بـ محمد الشيبي أساسيا في مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل الجولة 14 في الدوري المصري.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي: "أبارك للأهلي على الفوز، وسبب حسم الأهلي للقاء هو خبرة لاعبيه، وفخور بما قدمه لاعبي فريق، وحظ أوفر هي أسوأ كلمة في العالم".

وأضاف "عدم مشاركة الشيبي أساسيا؟ هو لاعب جيد ولكن هناك عوامل فنية ونفسية وفخور بما قدمه وكان من أفضل لاعبي الفريق".

وأكمل "حظوظ بيراميدز في الفوز بلقب الدوري؟ لدينا مباريات متبقية، وأعتقد أن الأهلي سيفقد نقاطا في المستقبل".

وأتم "أرى أنني استخدمت الأطراف بشكل جيد، ولعبنا الكرة الخاصة بنا ولعبت بفاخري لاكاي جناح أيمن وهو غير مركزه".

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سجل أهداف الأهلي: وسام أبو علي (2) ومحمد مجدي "أفشة"، فيما سجل ثنائية بيراميدز: فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وتوقفت سلسلة بيراميدز بالفوز في 14 مباراة متتالية، فيما عزز الأهلي سلسلته بالوصول بالفوز في 13 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 60 نقطة من 24 مباراة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 28 مباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 22 يوليو الجاري لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.