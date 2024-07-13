الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن.. والقنوات الناقلة
السبت، 13 يوليه 2024 - 00:16
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 للدوري المصري الممتاز.
وفاز الأهلي في آخر مبارياته على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري.
بينما حقق فاز مودرن على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد.
الأهلي حامل اللقب يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 60 نقطة من 24 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.
وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.
وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.
وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين مرة أخرى يوم 17 أغسطس في الجولة الأخيرة من الدوري.
نرشح لكم
رئيس الخلود يكشف حقيقة حسم صفقة انتقال ديانج.. والتفاوض مع لاعبي الأهلي والزمالك مؤتمر يورتشيتش: الخبرة سبب فوز الأهلي.. ولهذا لم أدفع بـ الشيبي أساسيا مؤتمر كولر: أوجه الشكر لاستاد القاهرة.. وسنلعب كرة إسبانية بهذه الطريقة أفشة حسمها.. الأهلي يكسر سلسلة بيراميدز في قمة الـ 5 أهداف وسام أبو علي يعادل مصطفى نجم ويسجل الثنائية الثالثة مع الأهلي عندما يسجل لا يخسر.. رأسية سامي تقود بيراميدز للتقدم على الأهلي الهداف يعزز تصدره.. ماييلي يسجل أمام الأهلي هدف التعادل للمباراة الرابعة تواليا.. وسام أبو علي يسجل لـ الأهلي ضد بيراميدز