الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن.. والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 للدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري.

بينما حقق فاز مودرن على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأهلي حامل اللقب يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 60 نقطة من 24 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024.

وتنطلق المواجهة في التاسعة مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين مرة أخرى يوم 17 أغسطس في الجولة الأخيرة من الدوري.