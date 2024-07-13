دراجات - الأولمبية المصرية تشكل لجنة القيم لبحث أزمة مشاركة شهد في أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة المصرية الأولمبية تشكيل لجنة القيم لبحث أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدرجات في أولمبياد باريس.

وحددت اللجنة الأولمبية موعد بدأ اجتماعها لبحث كافة التفاصيل.

وجاءت بيان اللجنة الأولمبية

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، عن تشكيل لجنة القيم للجنة الأولمبية لبحث أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدرجات في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاء تشكيل لجنة القيم برئاسة شريف القماطي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رئيسا، وعضوية كلا من المستشار طارق أبوزيد، المستشار محمد مصطفى، المحامي هيثم علي، المحامي محمد الأسيوطي.

وتعقد لجنة القيم في اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعها غدا السبت الساعة الثانية عصرا بشأن بحث كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدراجات، على أن يتم إعلان القرار النهائي يوم الأحد المقبل.

وكشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم الاستماع للاتحاد المصري للدراجات والتأكد من كافة بنود مدونة السلوك الأخلاقي للاتحاد المصري والاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية حتى يكون القرار سليم تماما من كافة جوانبه مع مراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشأن واقعة دفع شهد سعيد زميلتها جنة عليوة أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 100 فرنك سويسري أي ما يعادل 5 ألاف جنيه مصري.

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.