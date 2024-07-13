أولمبياد باريس – المران الأول للمنتخب الأولمبي في فرنسا قبل وديتي أوكرانيا والعراق

خاض المنتخب الأولمبي أولى الحصص التدريبية في فرنسا في مدينة بوردو قبل وديتي أوكرانيا والعراق.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ يوم 24 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي منافسه أوكرانيا وديا يوم الأحد المقبل والعراق الأربعاء القادم.

وسيغادر المنتخب إلى مدينة نانت للعب المباراة الأولى الرسمية ضد جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024.

وتضم مجموعة مصر كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومينيكان.

وبعد التدريب، أدى اللاعبون تدريبات استشفائية تحت إشراف طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).