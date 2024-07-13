مؤتمر كولر: أوجه الشكر لاستاد القاهرة.. وسنلعب كرة إسبانية بهذه الطريقة

كشف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي متى يلعب فريقه مثل منتخب إسبانيا، أوضح أنه لم يكن عصبيا خلال مواجهة بيراميدز.

وانتصر الأهلي على بيراميدز بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 14 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "انتقدت استاد القاهرة ولكن اليوم واضح أنهم عملوا بشكل جيد، وأوجه الشكر لجميع من عملوا على ذلك الأمر".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد أول 20 دقيقة من المباراة واستقبلنا هدف بالخطأ وبدأت الأمور تخرج من أيدينا، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين من أجل تحسين الأداء وأظهروا شخصية كبيرة، وجميع اللاعبين أدوا أقصى ما لديهم، حتى بعد الهدف الثاني الذي تلقاه الفريق نجحوا في العودة مرة أخرى".

وواصل "لم أكن عصيبا خلال اللقاء، وهذه المباراة من أهدى اللقاءات التي مررت بها، وأرى أن التحكيم لم يؤثر على نتيجة اللقاء".

وأكمل "جزء من قدرنا التعامل مع الإصابات والمباريات ولكن لدينا قائمة كبيرة نستطيع الاعتماد عليها كل اللاعبين نحاول تجهيزهم حتى نستطيع إكمال الموسم".

وتابع "لمدة شهرين نخوض كل 3 أيام مباراة وهذا أراه لأول مرة في حياتي، وهذا أيضا صعب، عكس المنافس الذي لا يعاني من هذه المشكلة ولديهم فرصة من أجل الراحة".

وردا على سؤال متى يلعب الأهلي كرة إسبانية، أجاب مازحا: "أولا إسبانيا لم تحصد لقب أوروبا حتى الآن".

وأوضح "أعتقد أن الأهلي أكتر فريق يلعب كرة على الأرض في القارة، لابد أن يكون لديك تنوع وتلعب على حسب المنافس وطريقة لعبه، وأحاول أن أجعل الفريق يلعب في كل الأنماط من أجل مجاراة المنافس".

وأتم "هناك مباريات يكون لدينا استحواذ كبير على الكرة لذلك نعطى اللاعبين فرصة للتنوع وهذا ما تفعله إسبانيا".

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سجل أهداف الأهلي: وسام أبو علي (2) ومحمد مجدي "أفشة"، فيما سجل ثنائية بيراميدز: فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وتوقفت سلسلة بيراميدز بالفوز في 14 مباراة متتالية، فيما عزز الأهلي سلسلته بالوصول بالفوز في 13 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 60 نقطة من 24 مباراة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 28 مباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 22 يوليو الجاري لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.