لتكوين ثلاثي هجومي.. ريليفو: ميلان يبدأ مفاوضات مع روما لضم أبراهام

دخل نادي ميلان في مفاوضات مع روما للتعاقد مع تامي أبراهام لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعانى المهاجم الإنجليزي من قطع في الرباط الصليبي وغاب كثيرا عن فريقه في الموسم المنقضي.

وحسب موقع ريليفو فإن ميلان بدأ المفاوضات مع روما لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ولا يوجد مانع لدى الذئاب لرحيل أبراهام.

وذكر الموقع أن أبراهام وافق على الانضمام إلى ميلان، بعدما أخبره دانييلي دي روسي مدرب روما بأنه خارج مشروع الفريق وحساباته.

وكشف الموقع عن خطة الروسونيري وهي ضم أبراهام مع ألفارو موراتا بجانب تواجد لوكا يوفيتش ليكون ثلاثي هجومي قوي.

وشارك أبراهام في الموسم المنقضي مع روما 12 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وكان أبراهام انتقل إلى روما في صيف 2021 قادما من تشيلسي مقابل 41 مليون يورو.

وتوج أبراهام ببطولة دوري المؤتمرات مع روما تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسم 2021-2022.