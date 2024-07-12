لتكوين ثلاثي هجومي.. ريليفو: ميلان يبدأ مفاوضات مع روما لضم أبراهام

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - روما - فيتسيه

دخل نادي ميلان في مفاوضات مع روما للتعاقد مع تامي أبراهام لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعانى المهاجم الإنجليزي من قطع في الرباط الصليبي وغاب كثيرا عن فريقه في الموسم المنقضي.

وحسب موقع ريليفو فإن ميلان بدأ المفاوضات مع روما لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ولا يوجد مانع لدى الذئاب لرحيل أبراهام.

أخبار متعلقة:
أفشة حسمها.. الأهلي يكسر سلسلة بيراميدز في قمة الـ 5 أهداف وسام أبو علي يعادل مصطفى نجم ويسجل الثنائية الثالثة مع الأهلي عندما يسجل لا يخسر.. رأسية سامي تقود بيراميدز للتقدم على الأهلي دراجات - شهد سعيد: لم أقصد إصابة جنة.. هي من شتمتني وأختها حاولت إسقاطي

وذكر الموقع أن أبراهام وافق على الانضمام إلى ميلان، بعدما أخبره دانييلي دي روسي مدرب روما بأنه خارج مشروع الفريق وحساباته.

وكشف الموقع عن خطة الروسونيري وهي ضم أبراهام مع ألفارو موراتا بجانب تواجد لوكا يوفيتش ليكون ثلاثي هجومي قوي.

وشارك أبراهام في الموسم المنقضي مع روما 12 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وكان أبراهام انتقل إلى روما في صيف 2021 قادما من تشيلسي مقابل 41 مليون يورو.

وتوج أبراهام ببطولة دوري المؤتمرات مع روما تحت قيادة جوزيه مورينيو في موسم 2021-2022.

تامي أبراهام الدوري الإيطالي روما ميلان
نرشح لكم
بعد 8 أعوام رفقة لاتسيو.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش ESPN: عودة سانشو إلى تدريبات يونايتد بعد اجتماع مع تين هاج بعد خسارة الوزن.. الرئيس التنفيذي لـ دورتموند: أفضل عندما يتدارك الشخص الأخطاء بطل إيطاليا مستمر.. إنتر يعلن تجديد عقد إنزاجي تيباس يحسم إمكانية برشلونة الاقتصادية من ضم نيكو ويليامز إدانة ماينز.. محكمة العمل الألمانية تقر ببطلان فسخ عقد الغازي سويسرا تنهي الجدل حول مستقبل مورات ياكين لامين جمال يعلق على صورته مع ميسي.. ويكشف رد فعله المفاجئ بعد هدفه ضد فرنسا
أخر الأخبار
رئيس الخلود يكشف حقيقة حسم صفقة انتقال ديانج.. والتفاوض مع لاعبي الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
بعد 8 أعوام رفقة لاتسيو.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش ساعة | الكرة الأوروبية
تنس – للمرة الثانية تواليا.. دجوكوفيتش يتخطى موسيتي ويلاقي ألكاراز في نهائي ويمبلدون 2 ساعة | رياضات أخرى
كوبا أمريكا 2024 – بييلسا: نتعرض للتهديد حتى لا ننتقد التنظيم.. وكذبة تدريبات بوليفيا 2 ساعة | أمريكا
مؤتمر يورتشيتش: الخبرة سبب فوز الأهلي.. ولهذا لم أدفع بـ الشيبي أساسيا 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد مودرن.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | الدوري المصري
دراجات - الأولمبية المصرية تشكل لجنة القيم لبحث أزمة مشاركة شهد في أولمبياد باريس 3 ساعة | رياضات أخرى
أولمبياد باريس – المران الأول للمنتخب الأولمبي في فرنسا قبل وديتي أوكرانيا والعراق 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي