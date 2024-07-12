أفشة حسمها.. الأهلي يكسر سلسلة بيراميدز في قمة الـ 5 أهداف

كسر الأهلي سلسلة انتصارات بيراميدز بفوز قاتل في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

سجل أهداف الأهلي: وسام أبو علي (2) ومحمد مجدي "أفشة"، فيما سجل ثنائية بيراميدز: فيستون ماييلي وأحمد سامي.

وتوقفت سلسلة بيراميدز بالفوز في 14 مباراة متتالية، فيما عزز الأهلي سلسلته بالوصول بالفوز في 13 مباراة متتالية.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 60 نقطة من 24 مباراة، فيما توقف رصيد بيراميدز عند 68 نقطة من 28 مباراة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 22 يوليو الجاري لحساب الجولة 31 من الدوري المصري.











































































































































































































































































التشكيل

قاد فيستون ماييلي هداف الدوري المصري هجوم بيراميدز، وجلس المغربي محمد الشيبي على مقاعد البدلاء، وبدأ كريم حافظ أساسيا عوضا عنه.

في المقابل، عاد محمد الشناوي ورامي ربيعة لتشكيل الأهلي الأساسي، وبدأ خالد عبد الفتاح كظهير أيمن.

وصف المباراة

بدأ الأهلي التهديد أولا، فأرسل طاهر محمد طاهر عرضية أرضية من الجهة اليمنى لكن محمود مرعي تواجد في الوقت المناسب وشتتها لركنية في الدقيقة 4.

وأطلق مروان عطية أول تسديدة في اللقاء بعد تمريرة أرضية من كريم فؤاد مرت أعلى عارضة محمد الشناوي في الدقيقة 13.

وبعد 4 دقائق توغل حسين الشحات وأرسل عرضية أرضية أودعها وسام أبو علي بسهولة في الشباك من داخل منطقة الست ياردات مسجلا هدف اللقاء الأول.

ووصل حسين الشحات للتمريرة الحاسمة الثامنة هذا الموسم في 18 مباراة في الدوري المصري.

ويعد ذلك ثاني أفضل موسم له مع الأهلي في التمريرات الحاسمة بعد موسم 2020-21 الذي صنع خلاله 12 هدفا في 30 مباراة.

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وكاد وسام أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد دقيقة من هدفه الأول بعد بينية من الشحات انفرد الفلسطيني على إثرها وسدد كرة ساقطة أعلى الشباك هزت الشباك العلوية.

واستغل فيستون ماييلي في الدقيقة 25 بينية من وليد الكرتي انفرد على إثرها بعد كسر مصيدة التسلل، وسدد هدف التعادل.

ورفع ماييلي رصيده التهديفي لـ 14 هدفا عزز بها تصدره لترتيب هدافي الدوري.

وسجل الكونغولي البالغ 30 عاما 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

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وفي الدقيقة 30 شارك محمد الشيبي بدلا من كريم حافظ.

وتحصل حسين الشحات على بطاقة صفراء بعد ضربة بالمرفق لمهند لاشين في الدقيقة 33.

وأطلق إمام عاشور في الدقيقة 40 كرة قوية جاءت بعيدة عن مرمى بيراميدز دون أي خطورة.

وتدخل طاهر محمد طاهر في الوقت المناسب أمام بلاتي توريه قبل التسديد من داخل منطقة الجزاء وأبعد الكرة لركنية في الدقيقة 42.

شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

وفي الدقيقة 50 أرسل محمد الشيبي عرضية متقنة وأودعها أحمد سامي برأسية في الشباك مستغلا خروج محمد الشناوي الخاطئ.

وسجل سامي ثالث أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم كأكثر موسم يسجل خلاله أهدافا بمسيرته.

وسجل المدافع الدولي خلال مسيرته 17 هدفا في 17 مباراة.

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وتحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد عرقلة من محمد حمدي.

وانبرى وسام أبو علي للركلة وسدد في الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 63.

وتعادل وسام مع مواطنه مصطفى نجم كأفضل لاعب فلسطيني تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري المصري.

وسجل نجم 10 أهداف مع الزمالك في موسم 1992-93.

وشارك محمود عبد الحفيظ "زلاكة" وأحمد توفيق بدلا من بلاتي توريه وفاخري لاكاي في الدقيقة 70 ضمن تغييران لكرونوسلاف يوريشيتش.

وفي الدقيقة 73 رد مارسيل كولر بتغيير أول بمشاركة أليو ديانج بدلا من مروان عطية.

وتحصل أحمد توفيق على بطاقة صفراء عقب خطأ في منتصف الملعب.

هدأت المباراة بعض الشيء بين الفريقين، وفي الدقيقة 82 شارك محمد مجدي "أفشة" ورضا سليم بدلا من إمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 86 أطلق أفشة تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد الشناوي.

يوريشيتش أشرك محمد رضا "بوبو" ومروان حمدي بدلا من مصطفى فتحي ووليد الكرتي في الدقيقة 87.

وأشهر الحكم الإسباني بطاقة صفراء لمحمد رضا في الدقيقة 90.

ومرت الدقائق الأخيرة بدون أي جديد لينتصر الأهلي قبل اللقاء المقبل بينهما بعد 10 أيام.

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