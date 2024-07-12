وسام أبو علي يعادل مصطفى نجم ويسجل الثنائية الثالثة مع الأهلي

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 22:43

كتب : FilGoal

هدف واحتفال وسام أبو علي - الأهلي - بيراميدز

سجل وسام أبو علي هدف تعادل الأهلي ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة.

وجاء الهدف من ركلة جزاء تحصل عليها حسين الشحات في الدقيقة 63.

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وتعد تلك الثنائية الثالثة لوسام أبو علي مع الأهلي بعدما سجل من قبل ضد بلدية المحلة والداخلية.

ورفع وسام رصيده لـ 10 أهداف في الدوري المصري بفارق 4 أهداف عن فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز متصدر ترتيب هدافي الدوري.

وسجل الدولي الفلسطيني 6 أهداف في آخر 4 مباريات شارك بها في الدوري.

وتعادل وسام مع مواطنه مصطفى نجم كأفضل لاعب فلسطيني تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري المصري.

وسجل نجم 10 أهداف مع الزمالك في موسم 1992-93.

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