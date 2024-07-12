عندما يسجل لا يخسر.. رأسية سامي تقود بيراميدز للتقدم على الأهلي

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف أحمد سامي - الأهلي - بيراميدز

سجل أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة.

وقلب بيراميدز الطاولة بنتيجة 2-1 بعدما تقدم وسام أبو علي وأدرك فيستون ماييلي التعادل في الشوط الأول.

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وفي الدقيقة 50 أرسل محمد الشيبي الذي شارك بديلا في الشوط الأول بدلا من كريم حافظ عرضية أودعها سامي برأسية في الشباك.

وسجل سامي ثالث أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم كأكثر موسم يسجل خلاله أهدافا بمسيرته.

وسجل المدافع الدولي خلال مسيرته 17 هدفا في 17 مباراة.

وعندما يسجل لا يخسر فريقه على الإطلاق بواقع 12 فوز و4 تعادلات في 16 مباراة سابقة.

وصنع المغربي محمد الشيبي هدفه التاسع في الدوري المصري كأكثر من مرر تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وتقدم بيراميدز بهذا الهدف لتصبح النتيجة 2-1 حتى الدقيقة 50.

الأهلي بيراميدز أحمد سامي الدوري المصري
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