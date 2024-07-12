دراجات - شهد سعيد: لم أقصد إصابة جنة.. هي من شتمتني وأختها حاولت إسقاطي

دافعت شهد سعيد لاعبة الدراجات عن نفسها أمام اتهامها بتعمد إيذاء زميلتها جنة عليوة في سباق الجمهورية للدراجات.

وقالت شهد في تصريحاتها لقناة إم بي سي مصر: "جنة عليوة تقول إني شتمتها ودفعتها ورفعت ذراعي لضربها وكل ذلك لا وجود له في الفيديو. جنة تقول إنها اشتكت للحكم عدة مرات من سبي لها فلماذا لم ينذرني الحكم أو يتخذ أي إجراء"؟

وأضافت "أنا من اشتكيت للحكم وقتها أن أخت جنة تحاول إسقاطي، والحكم منح أختها 4 إنذارات. السباق كان 50 كم وكل ما حدث كان في آخر 50 متر.. هل من المنطقي أن أترك 50 كم وأحاول إسقاطها في آخر 50 متر أمام الجميع"؟

وأوضحت "كانت أمامي على مر 15 كم وكان من الممكن أن أؤذيها هناك كما تتهمني ولكني لم أفعل ذلك. بطولة الجمهورية ليست مؤهلة للأولمبياد كي أفعل ذلك، وحتى لو كانت مؤهلة لن أؤذي إنسانًا".

وأكملت "والله العظيم لقد صدمتها دون قصد. توازني اختل وأنا من كنت أمامها ولست في الخلف. الفيديو لا يوضح شيئًا. لقد أخطأت ولكن بدون قصد وسؤالي لها: لماذا قد أفعل ذلك بكِ"؟

وواصلت "حبيبة أخت جنة تعرفني جيدًا ولم تكُن هناك بيننا مشاكل فنحن زملاء من 2021، وليس هناك أي شيء بيني وبين جنة نفسها".

وتابعت "لقد تم الإعلان عن تأهلي رسميا لأولمبياد باريس يوم 15 أبريل، والحادثة وقعت يوم 28 أبريل".

وكشفت "جنة هي من شتمتني قبل خط النهاية، وبعد سقوطها أكملت طريقي لأن السرعة كانت مرتفعة، وحتى عدت إليها مرة أخرى كانت الإسعاف نقلتها بالفعل، ثم اكتشفت بلاغها أمام الشرطة واتهامها لي بالشروع في قتلها".

وأضافت "بعد التتويج فوجئت بالكثير من الضباط وحوالي 5 سيارات شرطة حولي ولم أفهم ماذا فعلت لكل ذلك. المدرب اعترض على أخذهم لي فأبلغوه أن التصالح سيتم في القسم وبالتالي ذهبت".

وتابعت "حين ذهبت للقسم كانت ترفض التصالح تمامًا وتقول لي: سأحبسك.. أنتِ مجرمة و"أشكال حبس".. ولم أرد عليها والكل يشهد على ذلك، وحين نهضت للاعتذار لها وتقبيل رأسها دفعتني ورفضت قبول الاعتذار".

وأردفت "والدتها شتمتني وواصلت الدعاء عليَّ. أنا فتاة عمري 19 عامًا.. أذهب للقسم بسبب الرياضة؟ تم تحويلي للنيابة ثم إخلاء سبيلي ولم يصدق أحد أنهم أرادوا سجني لمثل هذا السبب. المحضر تم إغلاقه عكس ما تقول جنة".

وأكملت "جنة قالت إنها أصيبت بكسر في الترقوة وأحد الضلوع وفقدان للذاكرة. كيف تعرضت لارتجاج في المخ وفقدان ذاكرة لـ 10 أيام وروت كل شيء للمأمور في قسم الشرطة"؟

واختتمت "جنة دمرت نفسيتي وأهانت كرامتي.. كنت أتمنى أن أحقق شيئًا جيدًا. كان من الممكن أن أصل لأحد المراكز الـ 10 الأوائل أو أحقق ميدالية.. لمَ لا"؟

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.