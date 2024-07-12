تنس – ألكاراز يتأهل إلى نهائي ويمبلدون ويحقق رقما مميزا

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى نهائي ويمبلدون بعد الفوز على دانييل ميدفيديف.

وفاز ألكاراز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحد على الروسي، بواقع 7-6، و6-3، و6-4، و6-4.

وينتظر ألكاراز في المباراة النهائية الفائز من نوفاك دجوكوفيتش ولورينزو موسيتي.

وحقق ألكاراز رقما مميزا، لكن لم يتمكن من التفوق على رافاييل نادال، وهو أصبح ثاني أصغر لاعب يصل إلى نهائي ويمبلدون ورولان جاروس في نفس العام.

وأنجز ألكاراز ذلك في عمر الـ 21 عاما و68 يوما، خلف نادال الذي حقق ذلك في عمر 20 عاما و34 يوما في 2006.

وتأهل ألكاراز إلى نهائي بطولة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي بعد أن سبق وتمكن من التتويج باللقب في العام الماضي بعدما انتزعه من الصربي دجوكوفيتش.

ويعتبر ألكاراز المصنف الثالث عالميا، بينما يأتي ميدفيديف في المركز الخامس.