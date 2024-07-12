الهداف يعزز تصدره.. ماييلي يسجل أمام الأهلي هدف التعادل

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - الأهلي

سجل فيستون ماييلي هدف تعادل بيراميدز ضد الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة.

وتلقى ماييلي بينية من وليد الكرتي انفرد على إثرها وكسر خط تسلل دفاع الأهلي في الدقيقة 25.

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وسدد على يمين الشناوي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء مسجلا التعادل.

وكان الأهلي تقدم بهدف في الدقيقة 17 عن طريق وسام أبو علي.

ورفع ماييلي رصيده التهديفي لـ 14 هدفا عزز بها تصدره لترتيب هدافي الدوري.

ويأتي حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا، ويليه الأنجولي كريستوفاو مابولولو برصيد 11 هدفا.

وسجل الكونغولي البالغ 30 عاما 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

وعندما يسجل ماييلي مع بيراميدز في الدوري لا يخسر فريقه، إذ سجل في 10 مباريات سابقة انتهت 9 منها بفوز بيراميدز.

ورفع الكرتي رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري المصري الموسم الجاري إلى 6 تمريرات حاسمة.

فيستون ماييلي الأهلي بيراميدز
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