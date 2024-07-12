للمباراة الرابعة تواليا.. وسام أبو علي يسجل لـ الأهلي ضد بيراميدز

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي

تقدم الأهلي بهدف وسام أبو علي ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة.

وسجل أبو علي الهدف الأول عرضية حسين الشحات الأرضية وسجل في الشباك بسهولة.

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ورفع وسام رصيده التهديفي مع الأهلي في الدوري المصري لـ 9 أهداف في 12 مباراة.

كما سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات بالدوري.

وتعادل وسام مع مواطنه محمد صالح كثاني أفضل لاعب فلسطيني تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري المصري.

وسجل صالح 9 أهداف مع إيسترن كومباني في موسم 2021/2022.

ويتصدر مصطفى نجم لاعب الزمالك السابق هو قائمة أكثر فلسطيني تسجيلا للأهداف في الدوري المصري حتى الآن برصيد 10 أهداف سجلهم في موسم 1992-1993.

ووصل حسين الشحات للتمريرة الحاسمة الثامنة هذا الموسم في 18 مباراة في الدوري المصري.

ويعد ذلك ثاني أفضل موسم له مع الأهلي في التمريرات الحاسمة بعد موسم 2020-21 الذي صنع خلاله 12 هدفا في 30 مباراة.

الأهلي بيراميدز حسين الشحات وسام أبو علي الدوري المصري
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