ESPN: عودة سانشو إلى تدريبات يونايتد بعد اجتماع مع تين هاج

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإيفرتون

عاد جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد إلى تدريبات الفريق بعد الاجتماع مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وكانت العلاقة متوترة للغاية بين الثنائي في الموسم الماضي.

وحسب شبكة ESPN فإن الجناح الإنجليزي عاد إلى التدريبات مرة أخرى بعد الاجتماع مع تين هاج لحل الأزمات.

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وأعلن نادي مانشستر يونايتد عودة سانشو إلى الفريق مرة أخرى وانتهاء إعارته إلى بوروسيا دورتموند حيث قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وذكرت الشبكة أن سانشو لن يسافر إلى النرويج للعب ضد روسنبورج وديا الإثنين المقبل، لكن سيتواجد فيما بعد رفقة الفريق.

ماذا حدث؟

غاب سانشو عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر الماضي، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق.

ووصل سانشو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند الموسم المنقضي وخسر من ريال مدريد بهدفين دون رد.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي جادون سانشو إريك تين هاج
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