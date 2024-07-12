بعد خسارة الوزن.. الرئيس التنفيذي لـ دورتموند: أفضل عندما يتدارك الشخص الأخطاء

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

نيكلاس سولي

تحدث هانز يواكيم فاتسكة الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند عن خسارة نيكلاس سولي لاعب الفريق الكثير من وزنه.

وظهر المدافع الألماني زائد الوزن وتعرض للعديد من الانتقادات.

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وقال فاتسكة لصحيفة بيلد: "قلت لنفسي يا إلهي لدينا لاعب جديد، الأمر مثير للإعجاب، كيف تمكن من تحقيق ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أصبح في حالة ممتازة وأفضل ألف مرة عندما يدرك شخص ما الخطأ ويتدارك الأمر".

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي للنادي للصحيفة ذاتها: " تحدثنا معه، أظهر نيكلاس أنه يفهم التحدي ويريد قبوله".

واختتم "لقد عمل بجد خلال إجازته وكان هذا هو المتوقع منه، أنها إشارة واضحة من نيكلاس بأنه يريد التحسن، وأنه يريد اللعب باستمرار".

وأفادت صحيفة بيلد أن لاعب بايرن ميونيخ السابق خسر 8-10 كيلوجرام من وزنه ليعود إلى حالة بدنية جيدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق أن سولي يتناول البيتزا 6 مرات خلال الأسبوع بالإضافة إلى الكباب 8 مرات.

وهدد مسؤولي النادي سولي برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حال لم يتمكن من العودة إلى أفضل شكل بدني له وذلك حسب التقارير الألمانية في وقت سابق.

وتعاقد دورتموند مع سولي في صيف 2022 دون مقابل قادما من بايرن ميونيخ.

الدوري الألماني نيكلاس سولي بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ
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