تشكيل الأهلي - خالد عبد الفتاح أساسي ضد بيراميدز.. ووسام أبو علي يقود الهجوم

عاد محمد الشناوي ورامي ربيعة لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويبدأ خالد عبد الفتاح أساسيا في مركز الظهير الأيسر، بسبب غياب عمر كمال عبد الواحد، وجلوس محمد هاني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – ياسر إبراهيم – أحمد عبد القادر – رضا سليم – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد – محمد هاني.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.