تشكيل الأهلي - خالد عبد الفتاح أساسي ضد بيراميدز.. ووسام أبو علي يقود الهجوم
الجمعة، 12 يوليه 2024 - 20:16
كتب : FilGoal
عاد محمد الشناوي ورامي ربيعة لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.
ويبدأ خالد عبد الفتاح أساسيا في مركز الظهير الأيسر، بسبب غياب عمر كمال عبد الواحد، وجلوس محمد هاني على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – كريم فؤاد
الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور
الهجوم: طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي – حسين الشحات
ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – ياسر إبراهيم – أحمد عبد القادر – رضا سليم – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد – محمد هاني.
اختيارات مارسيل كولر لمواجهة بيراميدز 📋#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/CsbEUqMfI7— النادي الأهلي (@AlAhly) July 12, 2024
ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.
فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.