تشكيل بيراميدز - هداف الدوري يقود الهجوم ضد الأهلي.. والشيبي على الدكة

يقود فيستون ماييلي هداف الدوري المصري هجوم بيراميدز في مواجهة الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

ويتصدر ماييلي ترتيب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا متفوقا على حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صاحب الـ 12 هدفا.

ويجلس المغربي محمد الشيبي على مقاعد البدلاء، ويبدأ محمد حمدي أساسيا عوضا عنه.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – فاخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.