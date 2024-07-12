طبيب الأهلي يوضح سبب غياب عمر كمال عن مواجهة بيراميدز

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 20:08

كتب : حسام نور الدين

عمر كمال عبد الواحد

خرج عمر كمال عبد الواحد من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق عبر موقع النادي الرسمي: "عمر كمال عبد الواحد اشتكى من نزلة معوية حادة قبل ساعات من مباراة بيراميدز".

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وأضاف "اللاعب خضع لفحص طبي، وبناءً عليه خرج من حسابات الجهاز الفني خلال اللقاء".

الظهير البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري 24 مباراة سجل خلالها 5 وصنع 6.

ومع الأهلي منذ انتقاله في يناير الماضي خاض 12 مباراة سجل 2 وصنع 5.

وحصل عمر كمال على جائزة رجل المباراة في 4 مباريات، 3 منها مع الأهلي.

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