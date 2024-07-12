بطل إيطاليا مستمر.. إنتر يعلن تجديد عقد إنزاجي

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

سيموين إنزاجي

أعلن نادي إنتر ميلان تجديد عقد سيموني إنزاجي مدرب الفريق حتى 2026.

ويتولى المدرب الإيطالي مسؤولية تدريب النيراتزوري منذ 2021 خلفا لأنطونيو كونتي.

وقال أيضا جيوزيبي ماروتا رئيس النادي الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "إنزاجي جدد عقده معنا حتى 2026".

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وكان إنتر يسعى إلى تجديد عقد المدرب الإيطالي قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحسب شبكة سكاي سبورت، سيحصل إنزاجي على 6 ملايين ونصف سنويا ليكون المدرب الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي.

ويأتي أنطونيو كونتي مدرب نابولي الجديد خلف إنزاجي مباشرة إذ يتقاضى 6 ملايين يورو في العام الواحد.

وسيحصل إنزاجي على مكافأة قدرها مليوني يورو في حال التتويج بالدوري الإيطالي الموسم المقبل.

واتفق إنتر أيضا مع قائده لاوتارو مارتينيز على تمديد عقده لكن التوقيع سيكون عقب عودته من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ومدد إنتر عقد نيكولو باريلا حتى 2029.

وتمكن إنزاجي من الفوز بالدوري الإيطالي الموسم المنقضي ليكون الدوري رقم 20 في تاريخ إنتر ويضع النجمة الثانية على قميصه.

وإجمالا حصل المدرب صاحب الـ 48 عاما على 6 بطولات مع إنتر بواقع 3 بطولات سوبر إيطالي، بالإضافة إلى مرتين لكأس إيطالي، ومرة واحدة الدوري الإيطالي.

ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي وخسر من مانشستر سيتي بهدف دون رد.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي سيموني إزاجي نيكولو باريلا لاوتارو مارتينيز أنطونيو كونتي نابولي
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