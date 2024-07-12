تيباس يحسم إمكانية برشلونة الاقتصادية من ضم نيكو ويليامز

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 18:29

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز

حسم خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية أمر إمكانية نادي برشلونة من التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب أتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبق وتحدث خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني أنه يستطيع ماليا التعاقد مع ويليامز.

وقال تيباس لصحيفة سبورت: "إذا وصل برشلونة إلى قاعدة 1:1، يمكنهم التعاقد مع نيكو ويليامز، مع جهود برشلونة لخفض فاتورة الأجور والروافع المالية بأكثر من 200 مليون، يمكنهم جلب لاعب مثل نيكو ويليامز".

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وأضاف "أعتقد أن لديه شرطا جزائيا بقيمة 58 مليون يورو، عندما تدفع هذا المبلغ، يتم تقسيم الاستهلاك على سنوات العقد".

وأكمل "إذا وقعت معه لمدة 3 أعوام، فسيدفع برشلونة أقل من 20 مليون يورو في العام، بالإضافة إلى راتب اللاعب".

وأنهى حديثه "برشلونة يقترب مبيعاته من مليار يورو".

تعليق لابورتا

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن إمكانية التعاقد مع ويليامز من الناحية المالي قائلا في وقت سابق لراديو كتالونيا: "أحب ويليامز كثيرا، أستطيع أن أقول أنه من الناحية المالية يمكننا التعاقد معه".

وأضاف "أنها نتيجة العمل الذي تم إنجازه طوال هذه السنوات للوصول إلى هذه النقطة، لذلك يمكننا بالطبع أن نحقق توقيعا بهذا المستوى".

وأكمل "نعمل على تأكيد التعافي الاقتصادي للنادي وهناك سلسلة من العمليات التي عملنا عليها وسنتمكن من الإعلان عنها قريبا".

وأنهى حديثه قائلا: "من المريح جدا أن نتمكن من إنهاء هذه العملية التي استغرقت ثلاث سنوات وآمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية اقتصاديا".

حديث سابق

كشف ويليامز من قبل عن حقيقة رغبته في الرحيل من بيلباو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصرح ويليامز في وقت سابق للقناة الأولى الإسبانية قائلا: "لقد وقعت للتو عقدا جديدا مع بلباو قبل بضعة أسابيع، أشعر أنني بحالة جيدة جدا وسعيد للغاية هناك".

وأتم "من الغريب جدا أن أتلقى أسئلة حول مستقبلي".

وتألق ويليامز بشدة في بطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

وظهر ويليامز في أفضل مستوى له خاصة ضد إيطاليا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

واعترف لامين جمال لاعب برشلونة وزميل ويليامز في إسبانيا أنه يتمنى أن يضمه في الفريق الكتالوني بسبب مستواه المميز.

ولعب ويليامز مع بلباو 39 مباراة في الموسم المنقضي وسجل 8 أهداف وصنع 19 آخرين.

ويلعب شقيقه الأكبر إنياكي ويليامز مع منتخب غانا ولعب كأس الأمم الإفريقية الماضية وواجه منتخب مصر.

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