الدرجة الثانية - طارق يحيى مستمر مع إيسترن كومباني لموسم إضافي

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 18:00

كتب : رضا السنباطي

طارق يحيى - إيسترن كومباني

أعلن نادي إيسترن كومباني تجديد تعاقده مع طارق يحيى للاستمرار في منصب المدير الفني للفريق لمدة موسم.

ويستعد الفريق للمشاركة في القسم الثاني (ب)، بعد ضمان بقاء الفريق في الموسم الماضي.

ويواجه الفريق أزمة إيقاف القيد ويسعى مجلس الإدارة لحلها من أجل التعاقد مع صفقات جديدة.

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وتولى طارق يحيى قيادة الفريق في نهاية ديسمبر الماضي خلفا لخالد إينو.

واحتل الفريق المركز الثامن في مجموعة القاهرة والقناة من القسم الثاني (ب) برصيد برصيد 14 نقطة من 16 مباراة وأفلت من الهبوط.

وشارك إيسترن كومباني في الدوري المصري الممتاز لمدة موسم وحيد 2021-22 لكن سرعان ما هبط للدرجة الثانية.

وتولى طارق يحيى تدريب عدة فرق أبرزها الزمالك وطنطا والمصري والإسماعيلي ومصر للمقاصة وسموحة وبتروجت وطلائع الجيش.

وجاءت تجربة المدرب البالغ 63 عاما الأخيرة في 2020 كمدرب مؤقت للزمالك وحقق خلالها الفوز في مباراتين من أصل 3.

طارق يحيى إيسترن كومباني الدرجة الثانية
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